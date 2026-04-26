Nel secondo tempo, la Guerri Napoli ha dominato la partita contro l’Aquila Trento, riuscendo a ribaltare il punteggio e a conquistare un successo casalingo per 84-74. La squadra ha messo a segno un parziale decisivo e ha mantenuto il vantaggio fino al fischio finale. La vittoria rappresenta la seconda consecutiva davanti al proprio pubblico e permette alla squadra di mantenere vive le speranze di qualificazione ai playoff.

La Guerri Napoli conquista la seconda vittoria casalinga in fila battendo l’Aquila Trento per 84-74 e può credere ancora al sogno playoff. Partita a due facce per la Guerri che nel secondo tempo, grazie ad un terzo quarto vinto 29-8, ha completamente spaccato la partita. MVP indiscusso dell’incontro è Milton Doyle, autore di 26 punti con 79 da due e 47 da tre, principale fautore del parziale decisivo ad inizio terza frazione. Trento gioca un primo tempo difensivamente solido e chiuso avanti di sette punti, ma si scioglie completamente dopo l’intervallo lungo, perdendo lucidità e abbandonando la partita senza possibilità di riprenderla. Guerri Napoli – Aquila Trento, l’analisi del match.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Guerri Napoli sensazionale nel secondo tempo: annichilita l’Aquila Trento

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