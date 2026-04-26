GT7 | arriva l’aggiornamento 1.69 con un mostro da 3.000 cavalli

Il prossimo aggiornamento di Gran Turismo 7, versione 1.69, sarà disponibile tra il 22 e il 23 aprile. L’annuncio è stato fatto dal direttore del gioco, che ha rivelato l’introduzione di un nuovo veicolo con una potenza di circa 3.000 cavalli. Questo aggiornamento include anche altre novità, anche se i dettagli specifici non sono stati comunicati.

? Cosa sapere Kazunori Yamauchi annuncia l'aggiornamento 1.69 di Gran Turismo 7 per il 22-23 aprile.. Il pacchetto introduce la Yangwang U9 Extreme da 3.000 cavalli su PS4 e PS5.. Kazunori Yamauchi ha svelato tramite i social la prossima settimana l’arrivo dell’aggiornamento 1.69 per Gran Turismo 7, introducendo tre nuovi veicoli nel garage virtuale che spaziano da icone classiche a hypercar elettriche estremi. L’annuncio, giunto attraverso un post del produttore su X (precedentemente Twitter) il 18 aprile, ha già attivato le analisi dei tecnici di GT Planet. L’integrazione software, che dovrebbe arrivare su PS4 e PS5 tra mercoledì 22 aprile e giovedì 23 aprile, porterà contenuti che ridefiniscono le prestazioni nel simulatore.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - GT7: arriva l’aggiornamento 1.69 con un mostro da 3.000 cavalli Notizie correlate Oppo Pad 5 Pro: arriva il mostro con batteria da 13.380 mAhIl nuovo ecosistema tecnologico di Oppo si prepara a un’espansione significativa con la presentazione del tablet Pad 5 Pro, prevista per il 21 aprile... Cavalli e asini come cani e gatti: arriva la legge per salvare i cavalliMichela Vittoria Brambilla, deputata calolziese, presenta alla Camera il suo disegno di legge per riconoscere gli equidi come animali d'affezione. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Ecco l'aggiornamento di aprile di Gran Turismo 7: tre nuove auto, tre nuove gare e nuove funzionalità del Power Pack; Da domani è disponibile l’aggiornamento gratuito 1.69 di Gran Turismo 7 e i primi dettagli su Gran Turismo World Series 2026; Gran Turismo 7 si espande a metà aprile con 3 auto, nuovi eventi e le sfide Power Pack; Gran Turismo 7: il teaser dell’Update 1.69 introduce la Yangwang U9 e due icone anni ’90. “Ho deciso di autosospendermi da subito”: arriva così il passo indietro del designatore arbitrale Gianluca Rocchi. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore, mentre è atteso un interrogatorio per chiarire la sua posizione. Un gesto che interviene in un mo - facebook.com facebook Giornata agrodolce per l'Arsenal: contro il Newcastle arriva una vittoria pesante in ottica corsa al titolo, ma proprio i due calciatori che hanno costruito il gol-vittoria (Havertz ed Eze) si fermano per infortunio. Tra 4 giorni i Gunners giocheranno anche l'andata de x.com