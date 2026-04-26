Gresini Kato e le tute che puzzano di… anguilla | l’aneddoto che lega Comacchio al motomondiale

Un episodio curioso collega il mondo del motomondiale a una cittadina vicina a Ferrara. Si tratta di un aneddoto che coinvolge un pilota e alcune tute che emanano un odore insolito di anguilla. La vicenda si svolge tra Comacchio e il circuito, con un collegamento che si fa strada tra dettagli poco noti e riferimenti che attraversano il mondo delle corse e le tradizioni locali.

Il mondo del motomondiale che incrocia Ferrara. O meglio Comacchio. Da lontano, di striscio se vogliamo, forse addirittura di rimpallo. Lo fa – o, meglio, lo ha fatto - con un aneddoto curioso. Una vicenda balzata agli onori delle cronache solamente di recente, complici una serie di drammatiche.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Leggi anche: Gli italiani che producono le tute per le Olimpiadi di Milano Cortina: tutto quello che non sapevate sulla famiglia Colmar Le nove balle di Travaglio che puzzano di disinformazione russaIl direttore del Fatto Quotidiano spara un concentrato di falsi perfettamente in linea con linguaggio e prospettive imposti da Putin sul racconto... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Gresini, Kato e le tute che puzzano di… anguilla: l’aneddoto che lega Comacchio al motomondiale. Gresini, una vita dedicata alle moto con due ferite nel cuore: le morti di Simoncelli e KatoHa dedicato tutta la sua vita alle moto Fausto Gresini che si è tolto tante soddisfazioni sia da pilota (due titoli mondiali vinti) e che da proprietario del suo team, il Team Gresini Racing. Gresini ... fanpage.it Kato, Sic, Fausto: talento e passione, uniti per sempre da un destino tragicoLa triangolazione che nessuno avrebbe mai voluto vedere completata si è drammaticamente realizzata. Fausto Gresini se n'è andato, arresosi dopo una lunga ed estenuante battaglia alle complicazioni ... gazzetta.it