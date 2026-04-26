Grandi voci | al Petrarca Meli e Salsi

Arezzo si prepara ad accogliere due cantanti di fama internazionale in una serata dedicata alla lirica. L’evento si terrà presso il teatro Petrarca e vedrà protagonisti un soprano e un tenore di grande rilievo nel panorama musicale. Entrambi gli artisti sono noti per le loro interpretazioni e le loro voci potenti, che hanno riscosso consensi in tutto il mondo. La serata promette di offrire un repertorio vario e coinvolgente.

Arezzo, 26 aprile 2026 – Un’unica serata con due delle voci più straordinarie della lirica mondiale. Domani lunedì 27 aprile alle ore 20 presso il Teatro Petrarca è in programma “ Grandi voci al Petrarca” con il tenore Francesco Meli e il baritono Luca Salsi, p rotagonisti di una serata dedicata alle più belle pagine di Giuseppe Verdi. Un recital d’eccezione, di intensa espressività e potenza drammatica, accompagnati al pianoforte dal maestro Nelson Calzi, impegnato anche sulle pagine di Franz Liszt. L’evento si inserisce nel programma della quinta edizione della Stagione Concertistica Aretina - Sca, organizzata da Fondazione Guido d’Arezzo con la direzione artistica di Giovanni Andrea Zanon.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Grandi voci: al Petrarca Meli e Salsi Notizie correlate “Grandi voci al Petrarca”: il recital lirico nel segno di Verdi con Francesco Meli e Luca SalsiArezzo, 20 aprile 2026 – Lunedì 27 aprile ore 20, nell’ambito della 5a edizione di SCA – Stagione Concertistica Aretina. Leggi anche: Voci da brivido. Qui Meli e Salsi dal Metropolitan Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Grandi voci al Petrarca: il recital lirico nel segno di Verdi con Francesco Meli e Luca Salsi; AVS/Arezzo 2020: dal fiore all’occhiello al pantano di Via Filzi; Nuove Voci per Guido, ecco il concorso; Arezzo Dance Hub: la città diventerà un palcoscenico dedicato alla danza. Grandi voci: al Petrarca Meli e SalsiArezzo, 26 aprile 2026 – Un’unica serata con due delle voci più straordinarie della lirica mondiale. Domani lunedì 27 aprile alle ore 20 presso il Teatro Petrarca è in programma Grandi voci al Petra ... lanazione.it Grandi concerti. Al Petrarca. Meli e SalsiEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it La grande musica ti aspetta al Teatro Petrarca in un appuntamento raro, da non perdere. Lunedì 27 aprile, ore 20,00: un’unica serata con due delle voci più straordinarie della lirica mondiale. Francesco Meli, il tenore italiano più richiesto sui palcoscenici inter - facebook.com facebook