Grandi marchi promuovono l’arte della prossima Biennale di Venezia come ci spiegano i loro curatori

Diversi grandi marchi stanno sostenendo la prossima Biennale di Venezia, coinvolgendo i loro curatori nella promozione dell’evento. Nei comunicati ufficiali, vengono illustrate le modalità con cui queste aziende supportano la manifestazione e i ruoli dei curatori nella selezione e presentazione delle opere. La collaborazione tra il mondo dell’arte e il settore commerciale si manifesta attraverso iniziative e progetti legati alla manifestazione veneziana.

G randi marchi promuovono l’arte della prossima Biennale di Venezia, come ci spiegano i loro curatori. Chiude la Biennale Architettura 2025, è la più visitata di sempre X Leggi anche › Artiste sotto i riflettori: Chiara Camoni alla Biennale Arte di Venezia Claire Staebler: «Riflettiamo sul rapporto tra realtà e illusione». Curatrice di DOKU The Illusion all’Espaces Louis Vuitton di Venezia Uno spazio elegantissimo, a Venezia, è pronto a diventare una “cappella cibernetica”: un tempio reinventato in chiave tecnologica unendo il mondo spirituale a quello digitale. Così l’Espaces Louis Vuitton, dall’8 maggio al 4 ottobre, presenta il film DOKU The Illusion, mostra dedicata all’artista cinese Lu Yang e alle avventure del suo personaggio virtuale Doku.🔗 Leggi su Iodonna.it

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