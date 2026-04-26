Durante una puntata del Grande Fratello VIP, Paola Caruso ha avuto un confronto acceso con alcuni concorrenti, tra cui Francesca Manzini. La discussione si è svolta mentre i concorrenti erano sul letto e ha portato a una censura da parte della regia, che ha interrotto le sue parole. La scena ha attirato l’attenzione degli spettatori e dei media, evidenziando un momento di tensione all’interno della casa.

Paola Caruso è stata protagonista di un acceso scontro al Grande Fratello VIP. La discussione sul letto ha coinvolto anche Francesca Manzini e altri concorrenti. L’episodio, avvenuto intorno alle 5:00, ha rapidamente attirato l’attenzione dei telespettatori per i toni utilizzati dalla gieffina, con la regia intervenuta cambiando inquadratura. Un momento che ha riacceso il dibattito sul clima all’interno della Casa. Ibiza Altea svela il vero motivo della sua assenza in studio La discussione nata al GF VIP. Tutto è iniziato quando Paola Caruso si è diretta in camera per dormire, scoprendo che Francesca Manzini aveva occupato il suo letto nelle 48 ore precedenti.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Grande Fratello VIP, Paola Caruso fuori controllo: la regia censura le sue parole

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Grande Fratello Vip viene esteso fino al 19 maggio. Da domenica entrerà nella casa anche Valeria Marini come ospite speciale. Fonte: Dagospia/Storie al Bivio x.com