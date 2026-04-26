Gran Premio di Bari 2026 | boom di presenze trionfa un' auto del 1924

Bari ha ospitato la nona edizione della Rievocazione del Gran Premio, conclusasi domenica 26 aprile. La manifestazione ha attirato un numero elevato di visitatori, consolidando la città come punto di riferimento per gli appassionati di motorismo storico. Tra le auto presenti, una vettura del 1924 ha ottenuto il riconoscimento di miglior esemplare. La kermesse si è confermata come un evento di grande richiamo per il pubblico.

Bari si conferma capitale del motorismo storico con la nona edizione della Rievocazione del Gran Premio, che si è chiusa domenica 26 aprile con una grande partecipazione di pubblico.Oltre 50mila persone hanno seguito le due giornate conclusive dell’evento, tra il borgo antico e il lungomare, per.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Attorno al Gran Premio Gran Premio di Bari 2026ATTORNO AL GRAN PREMIO DI BARI: Tutti gli eventi collaterali 23-26 Aprile Dal 23 al 26 aprile in occasione del Gran Premio di Bari la città ospita un... Attorno al Gran Premio di Bari 2026ATTORNO AL GRAN PREMIO DI BARI: Tutti gli eventi collaterali 23-26 AprileDal 23 al 26 aprile in occasione del Gran Premio di Bari la città ospita un... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Gran Premio di Bari, la rievocazione storica: scattano le limitazioni al traffico nel centro città. Testimonial il campione Emerson Fittipaldi; GP Bari 2026: Diretta TV su Telenorba e Programma Gara Serale; GRAN PREMIO DI BARI: Il programma del 25 e 26 aprile e il punto stampa con il testimonial Emerson Fittipaldi; GRAN PREMIO DI BARI 2026, il programma della 9ª rievocazione storica. Auto storiche in gara, città in festa per la nona edizione del Gran premio di BariGrance festa in città per la nona edizione della Rievocazione del Gran Premio di Bari, organizzata da Old Cars Club. Il capoluogo pugliese ha ospitato la spettacolare gara di regolarità di auto d'epoc ... ansa.it Gran premio di Bari: la conclusione Automobilismo, rievocazioneTra memoria e rombo di motori, Bari si prepara a tornare capitale della grande tradizione automobilistica . Da giovedì 23 a domenica 26 aprile il quartiere Murat accoglie la nona edizione della Rievoc ... noinotizie.it Un momento della rievocazione dello storico Gran Premio di Bari, giunta quest'anno alla nona edizione. (Video di Elisabetta Cipparano) - facebook.com facebook #MotoGP, qualifiche Gran Premio di Spagna: Marc Marquez conquista la pole position, Bezzecchi quarto x.com