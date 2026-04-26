Una sera che doveva essere dedicata alla libertà di espressione si è trasformata in un momento di grande tensione a Washington. Durante un evento, sono stati uditi diversi spari e molte persone sono cadute a terra, creando panico tra i presenti. Il servizio di sicurezza ha immediatamente preso in carico la situazione, mentre le forze dell’ordine hanno risposto rapidamente. La scena si è sviluppata nel giro di pochi minuti, lasciando il pubblico sotto shock.

Quella che doveva essere una serata dedicata alla libertà di espressione e alla Costituzione americana si è trasformata in una notte di paura e tensione a Washington.Sabato sera 25 aprile 2026, presso l’hotel Hilton di Washington, si svolgeva la cena annuale della White House Correspondents’ Association, evento di beneficenza che finanzia borse di studio e attività dei giornalisti che seguono la Casa Bianca. Per la prima volta da presidente, Donald Trump aveva accettato di partecipare insieme alla first lady Melania e a gran parte della sua amministrazione. L’atmosfera prevedeva umorismo e distensione, nonostante i rapporti storicamente tesi tra Trump e i media.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Gli spari, tutti a terra, il secret service: attentato a Trump, cos'è successo minuto per minuto

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