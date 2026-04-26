Gli spari la fuga di Trump e l’arresto di Allen | l’attentato all’Hilton raccontato dai giornalisti in sala

Durante una cena per i corrispondenti, sono stati riferiti spari provenienti dall’esterno dell’hotel. In seguito, l’ex presidente è stato coinvolto in una fuga, mentre un uomo è stato arrestato. I giornalisti presenti in sala hanno descritto i momenti come confusi, con le forze dell’ordine che sono intervenute prontamente per gestire la situazione. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di indagine.

Qual è stata la dinamica del tentato attentato a Trump durante la cena per i corrispondenti? Fanpage.it lo ha chiesto a due giornalisti che erano a pochi metri dalla porta che l'attentatore voleva forzare.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Attentato a Trump, i colpi e la fuga: il momento degli spari alla cena dei giornalisti all’HiltonUn uomo ha aperto il fuoco nella lobby dell’hotel Hilton di Washington dove si stava svolgendo la cena annuale dei corrispondenti della Casa Bianca... Arresto all’Hilton con Trump: tra polemiche e derisione il caso Allen? Cosa sapere Cole Allen arrestato all'Hilton di Washington durante la Cena dei Corrispondenti con Donald Trump. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Usa, il momento degli spari a cena corrispondenti con Trump. VIDEO; Trump, gli spari a Washington e la ‘fuga’ del presidente; Trump, gli spari a Washington e la 'fuga' del presidente - Video; Trump in fuga per spari a Washington, un ‘eroe’ resta a tavola. Gli spari, la fuga di Trump e l’arresto di Allen: l’attentato all’Hilton raccontato dai giornalisti in salaÈ così che Iacopo Luzi, collaboratore dalla Casa Bianca per La Stampa, racconta a Fanpage.it i momenti immediatamente successivi all' attentato al Presidente americano Donald Trump durante la cena dei ... fanpage.it Attentato a Trump a Washington, cosa è successo alla cena con i corrispondenti: gli spari, la fuga e l'attentatoreUna serata pensata per celebrare la libertà di stampa si è trasformata in un momento di paura e caos a Washington, dove si è verificata una sparatoria ... leggo.it SPARI AL GALA CON I GIORNALISTI SUI SOCIAL DELL'AGGRESSIONE RETORICA ANTI TRUMP E ANTI CRISTIANA Blanche: 'Nel mirino i membri dell'amministrazione'. Ferito un agente, arrestato l'aggressore e perquisita la sua casa. Meloni: 'Nessuno spa - facebook.com facebook Attentato Trump, Ecco il manifesto dell'aggressore pubblicato 10 minuti prima dell'attacco x.com