Gli cade un albero addosso uomo elitrasportato a Roma

A San Giovanni Incarico, un uomo di circa 40 anni è stato ferito da un albero durante lavori di potatura. L’incidente è avvenuto mentre l’uomo si trovava sul posto, e le sue condizioni hanno richiesto il trasporto in elicottero verso una struttura sanitaria a Roma. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire l’accaduto.

Momenti di paura a San Giovanni Incarico dove un uomo di circa 40 anni è stato colpito da un albero mentre stava svolgendo dei lavori di potatura. L'arbusto sarebbe caduto addosso all'uomo, che vive in una strada limitrofa al centro cittadino. Immediato l'intervento dei soccorsi, che sono giunti.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Canneto Pavese, taglia un albero che gli cade addosso e lo fa cadere in un fossato: grave 73enneCanneto Pavese (Pavia), 28 marzo 2026 - Incidente agricolo a Canneto Pavese: gravemente ferito un 73enne del posto. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Gli cade un albero addosso, uomo elitrasportato a Roma; Nastri gialli e chioschi sventrati: il maltempo colpisce il cuore di Castel Sant’Angelo; Travolto da un albero mentre pota. Atterra l'eliambulanza; Cade ramo nel giardino della scuola, intervento dei vigili del fuoco. Nubifragio e grandine a Roma, cade un albero a PratiVari interventi della polizia locale in diversi quadranti della Capitale nel pomeriggio. Allagamenti e problemi per la mobilità ... rainews.it Roma, cade albero in via Tiburtina per il maltempo: due feriti. VIDEOUn grosso albero è caduto a Roma, nei pressi del Parco dei Caduti, per via del maltempo. Sul posto i vigili del fuoco ... tg24.sky.it Che Combo: Sal Da Vinci, Alex Britti e Federico Zampaglione dei Tiromancino, al microfono Max Giusti… e la serata improvvisata in un ristorante romano diventa un evento eccezionale! Il Ristorante è la Pisanella, nel quartiere della Pisana a Roma, di propriet - facebook.com facebook Il calendario di #Juve, Como, Roma e Atalanta: chi è messo meglio per la corsa Champions al quarto posto x.com