Giovanili Successo della Primavera sul Sassuolo

Nel campionato giovanile, la squadra Primavera ha vinto 3-2 contro il Sassuolo. La partita si è svolta a Cesena e si è conclusa con un risultato favorevole per gli emiliani. La formazione di casa ha schierato Fontana tra i pali e una difesa composta da Domeniconi, Kebbeh, Ribello e Marini. A centrocampo sono scesi in campo Amadori, Poletti e Zamagni, con alcuni cambi nel corso del secondo tempo.

CESENA 3 SASSUOLO 2 CESENA (4-3-1-2): Fontana; Domeniconi, Kebbeh, Ribello, Marini; Amadori (28’ st Mattioli), Poletti, Zamagni (38’ st M. Casadei); Tosku (38’ st Ricci), Galvagno (28’ st Carbone), Rossetti (20’ st Papa Wade). All.: Campedelli. SASSUOLO (4-3-1-2): Nyarco; Campani, Benvenuti, Macchioni (28’ st Vezzosi), Barani (18’ st Cornescu); Cardascio (18’ st Costabile), Acatullo, Seminari (36’ st Tampieri); Negri; Daldum (28’ st Chiricallo), Kulla. All.: Bigica. Arbitro: Ursini di Pescara. Reti: 38’ pt Galvagno, 1’ st Rossetti, 25’ st Cornescu, 31’ st Tosku su rig., 49’ st Costabile. Note: ammoniti Matteo Casadei, Kulla, Barani; angoli 4 a 3 per il Sassuolo; recupero 6’ tutti nella ripresa.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Giovanili. Successo della Primavera sul Sassuolo Highlights Primavera: Fiorentina - Sassuolo 1 - 3 Notizie correlate Napoli-Sassuolo Primavera, giocatore aggredisce arbitro. Cos’è successo(Adnkronos) – Brutto episodio nel campionato italiano Primavera, durante Napoli-Sassuolo di ieri, sabato 7 marzo. Juve Primavera, i bianconeri concludono in 10 contro il Sassuolo per il rosso a Elimoghale. Cosa è successoMcKennie Juve, la priorità dell’americano è stata sempre quella di rinnovare con i bianconeri. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Il raduno della Primavera; Primavera | Le parole di Gutierrez dopo Udinese-Pro Vercelli; Ascoli Calcio | Giovanili | Il programma del weekend: anticipo della Primavera col Pescara; Scheda squadra Bologna U20. Calcio – Successo del Primavera RossoneraLa Spezia – Alla Tarros Sarzanese il Torneo Primavera Rossonera del Don Bosco Spezia sia fra gli Esordienti annata 2013 che tra quelli del 2014 che si è svolta al campo Franco Cimma a cura dell’ U ... ligurianotizie.it Sampdoria Primavera, vittoria pesante col Padova: classifica rilanciata e sogni ancora apertiSampdoria Primavera, i giovani blucerchiati di mister Francesco Pedone hanno ottenuto un successo importante in chiave classifica La Sampdoria Primavera ritrova slancio, fiducia e punti preziosi nel m ... sampnews24.com Successo per la XXXIII Coppa della Primavera di Aci Salerno, primo Trofeo del centenario Circa 80 iscritti e grande partecipazione alla gara inaugurale del centenario ACI Salerno. Luigi Vinaccia al successo, assegnato a Graziano Giordano il 1° Trofeo del Ce - facebook.com facebook