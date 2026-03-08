Napoli-Sassuolo Primavera giocatore aggredisce arbitro Cos’è successo

Durante la partita tra Napoli e Sassuolo nel campionato Primavera, un giocatore ha aggredito l’arbitro. L’episodio si è verificato sabato 7 marzo e ha attirato l’attenzione sul campo. Nessun'altra informazione sulle conseguenze o sui motivi dell’azione è stata comunicata. La situazione ha suscitato discussioni tra gli spettatori e le parti coinvolte.

(Adnkronos) – Brutto episodio nel campionato italiano Primavera, durante Napoli-Sassuolo di ieri, sabato 7 marzo. Nel corso della partita, il centrocampista neroverde Troy Tomsa ha strattonato per la maglia l’arbitro Mattia Maresca (fratello dell’internazionale Fabio), dopo un’espulsione per proteste al 63': il diciottenne romeno ha aggredito il direttore di gara e per separarlo sono intervenuti anche alcuni giocatori avversari. Per la cronaca, il Napoli ha vinto il confronto 5-2 (il rosso era arrivato sul 3-2). Sul brutto episodio (che porterà a una squalifica) ha preso posizione anche il Sassuolo, che in una nota ufficiale ha preso le distanze dal comportamento del proprio giocatore: “Condanniamo con fermezza il comportamento tenuto da Tomsa nei confronti dell’arbitro Maresca. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Napoli-Sassuolo Primavera, giocatore aggredisce arbitro. Cos’è successo Primavera: Tomsa viene espulso, perde la testa e aggredisce l’arbitro! Cosa rischia il calciatore del SassuoloAndré Milan, affare a rischio? C’è l’ultimatum al Corinthians: un aspetto ha infastidito i rossoneri Mercato Inter, cresce la fiducia per Vicario:... Leggi anche: Thorstvedt segna, arbitro annulla il gol: cos’è successo in Sassuolo-Inter Una selezione di notizie su Napoli Sassuolo Primavera giocatore.... Temi più discussi: Napoli-Sassuolo Primavera, il neroverde Tomsa aggredisce l'arbitro dopo essere stato espulso. La nota del club: Inaccettabile, in arrivo seri provvedimenti; Follia in Napoli-Sassuolo Primavera: Tomsa espulso strattona l'arbitro, il club lo punisce; Follia in Primavera: Tomsa espulso aggredisce l'arbitro. E il Sassuolo lo punisce; Napoli-Sassuolo, aggressione all'arbitro nel campionato Primavera: cosa è successo. Follia in Napoli-Sassuolo Primavera: Tomsa viene espulso e strattona l'arbitro!Clamoroso ciò che è accaduto durante Napoli-Sassuolo di Primavera 1: sul risultato di 3-2 per gli azzurrini, intorno all'ora di gioco, l'attaccante ... tuttonapoli.net Napoli-Sassuolo Primavera, follia in campo: espulso minaccia e strattona l'arbitro, il fratello di MarescaGli azzurrini vincono a sorpresa per 5-2 dopo una striscia no di 5 sconfitte di fila ma i riflettori sono per Tomsa che dopo un rosso per proteste perde la testa, le scuse del club emiliano ... sport.virgilio.it Follia quanto accaduto nel campionato Primavera durante la sfida di campionato tra il Napoli e il Sassuolo. Intorno all’ora di gioco il centrocampista dei neroverdi Troy Tomsa è stato espulso ed è andato su tutte le furie, strattonando l’arbitro e prendendolo per - facebook.com facebook Napoli-Sassuolo Primavera: Tomsa espulso aggredisce l'arbitro #SkySport #NapoliSassuolo x.com