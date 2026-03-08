Napoli-Sassuolo Primavera giocatore aggredisce arbitro Cos’è successo

Durante la partita tra Napoli e Sassuolo nel campionato Primavera, un giocatore ha aggredito l’arbitro. L’episodio si è verificato sabato 7 marzo e ha attirato l’attenzione sul campo. Nessun'altra informazione sulle conseguenze o sui motivi dell’azione è stata comunicata. La situazione ha suscitato discussioni tra gli spettatori e le parti coinvolte.

(Adnkronos) – Brutto episodio nel campionato italiano Primavera, durante Napoli-Sassuolo di ieri, sabato 7 marzo. Nel corso della partita, il centrocampista neroverde Troy Tomsa ha strattonato per la maglia l’arbitro Mattia Maresca (fratello dell’internazionale Fabio), dopo un’espulsione per proteste al 63': il diciottenne romeno ha aggredito il direttore di gara e per separarlo sono intervenuti anche alcuni giocatori avversari. Per la cronaca, il Napoli ha vinto il confronto 5-2 (il rosso era arrivato sul 3-2). Sul brutto episodio (che porterà a una squalifica) ha preso posizione anche il Sassuolo, che in una nota ufficiale ha preso le distanze dal comportamento del proprio giocatore: “Condanniamo con fermezza il comportamento tenuto da Tomsa nei confronti dell’arbitro Maresca. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

