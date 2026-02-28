Gil Vicente-Benfica lunedì 02 marzo 2026 ore 21 | 15 | formazioni ufficiali quote pronostici Segnano entrambe a Barcelos?

Lunedì sera alle 21:15 si gioca la partita tra Gil Vicente e Benfica a Barcelos. Le formazioni ufficiali sono state rese note, e sono disponibili quote e pronostici. Mercoledì notte il Benfica ha disputato l’ultima partita di Champions League al Bernabeu, dove ha affrontato il Real Madrid. Durante l’incontro, entrambe le squadre hanno segnato.

Mercoledì notte il Benfica si è congedato dalla Champions League con onore: nonostante una buona partita al Bernabeu, infatti, le Aquile non sono riuscite a concretizzare molte delle occasioni avute e si sono inchinate alle Merengues. Una stagione che potrebbe essere amara per la squadra di Lisbona, già eliminata dalla Taça de Portugal e davvero.