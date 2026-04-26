Giardino giapponese nuove date per maggio | come prenotare le visite gratuite

Dopo il tutto esaurito di aprile, il Giardino Giapponese dell’Istituto Giapponese di Cultura di Roma annuncia nuove date per visite gratuite nel mese di maggio. Le prenotazioni sono aperte e consentiranno ai visitatori di esplorare il giardino, famoso per le sue caratteristiche culturali e paesaggistiche. Le date disponibili sono state rese note dall’istituto e si può procedere alla prenotazione seguendo le indicazioni ufficiali.

Dopo il tutto esaurito registrato ad aprile, arrivano buone notizie per gli appassionati di luoghi suggestivi e cultura orientale: sono ufficialmente disponibili le nuove date per visitare il Giardino Giapponese dell’Istituto Giapponese di Cultura di Roma nel mese di maggio. E’ di nuovo possibile accedere a uno degli angoli più affascinanti e meno conosciuti della Capitale, con visite gratuite organizzate ogni giovedì e venerdì. L’ingresso è libero, ma resta obbligatoria la prenotazione online tramite la piattaforma Eventbrite. Il boom di richieste delle scorse settimane ha confermato il grande interesse per questa esperienza unica: i posti per aprile sono andati esauriti in pochissimo tempo, complici la gratuità e il numero limitato di accessi per ogni turno, della durata di circa 30 minuti.🔗 Leggi su Funweek.it Notizie correlate Il Giardino Giapponese riapre ad aprile: nuove date per le visite gratuite all’Istituto Giapponese di CulturaBuone notizie per gli amanti della cultura nipponica e della natura: il suggestivo giardino dell’Istituto Giapponese di Cultura riapre le sue porte... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Giardino giapponese, nuove date per maggio: come prenotare le visite gratuite; Ciliegi fioriti: dove e quando vederli a Tokyo nel 2026; Fioritura dei ciliegi in Italia: i luoghi e le date più belle del 2026; Ponte del 25 aprile, a due ore da Roma un evento che cambia il volto di un borgo. Giardino giapponese, nuove date per maggio: come prenotare le visite gratuiteDopo il tutto esaurito registrato ad aprile, arrivano buone notizie per gli appassionati di luoghi suggestivi e cultura orientale: sono ufficialmente ... funweek.it Fausta Colombo ci invia le foto del suo splendido glicine giapponese, nel giardino di Malnate. Non è stupendo - facebook.com facebook