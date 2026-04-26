Giancarlo Magalli, volto noto del mondo dello spettacolo, ha raccontato di aver vissuto un tradimento da parte della moglie, Valeria Donati. In una recente intervista ha affermato che uno psichiatra avrebbe approfittato della situazione invece di offrire supporto. Magalli ha due ex mogli e due figlie, tutte avute da relazioni precedenti. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media, sollevando interrogativi sulla sfera privata del protagonista.

Giancarlo Magalli ha due ex mogli e due figlie avuti da loro; ha dunque compiuto per ben due volte il grande passo del matrimonio. La prima consorte è stata Carla Crocivera, negli anni sessantasettanta; relazione dalla quale è nata la sua prima figlia Manuela. Il secondo matrimonio, con Valeria Donati, è stato invece decisamente più longevo; 22 anni conditi dalla nascita della seconda figlia, Michela A tu per tu con Caterina Balivo, oggi pomeriggio, il conduttore Giancarlo Magalli ha fatto un’incursione (inattesa) nella sua vita passata. Ha parlato del tradimento dell ’ex moglie Valeria Donati, che anni fa ha messo la parola fine al loro matrimonio.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Giancarlo Magalli e il racconto choc sul tradimento della moglie Valeria Donati: “Lo psichiatra invece di aiutarla ne ha approfittato”

Notizie correlate

Matteo Renzi e il tumore della pelle rimosso. L’intervento e il racconto di come lo ha scoperto: «Voi direte chi se ne frega, e invece…» – Il videoÈ stato durante una visita di controllo che Matteo Renzi ha scoperto un neo sin da subito sospetto.

Scopre il tradimento della moglie e stermina la famiglia, figli piccoli compresi. Città sotto chocUna comunità si è svegliata nel silenzio più assordante, quello che segue le notizie impossibili da accettare.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Da noi... a ruota libera, oggi in tv: Giancarlo Magalli e gli altri ospiti della puntata; Berlusconi non amava i calvi, tutti quelli che lavoravano per lui dovevano avere i capelli. Se ho vissuto la calvizie come un problema? No, ma una volta...: così Giancarlo Magalli; Giancarlo Magalli non molla a 79 anni: torna sul set tra fiction e streaming, nuova sfida dopo Don Matteo; Giancarlo Magalli: Berlusconi non voleva calvi in Fininvest, tutti dovevano avere i capelli. Caterina Balivo si dissocia.

Malattia di Giancarlo Magalli: grave linfoma alla milza | La patologia scoperta nel 2022Malattia di Giancarlo Magalli: nel 2022 ha scoperto di avere un grave linfoma alla milza. Dopo la diagnosi, un ciclo di chemioterapia ... ilsussidiario.net

Manuela e Michela, chi sono le figlie di Giancarlo Magalli? Lavoro, età | Sono stato un po’ assenteGiancarlo Magalli e le sue figlie: chi sono Manuela e Michela, tra vita privata e successo social. Tutto quello che devi sapere sulle due ragazze. ilsussidiario.net

A "Da noi… a Ruota Libera" ospiti Tosca, Massimo Ghini e Giancarlo Magalli x.com

«Ho sempre lavorato con leggerezza, ma senza mai dimenticare la sostanza delle cose». Così Giancarlo Magalli dà il via al nuovo appuntamento di “Da noi. . . A ruota libera”, in onda oggi, domenica 26 aprile dalle 17. 20 su Rai 1. Francesca Fialdini accoglie i - facebook.com facebook