GF Vip Manzini in lacrime VIDEO | Dimmi la verità sono un ces*o? Todaro risponde | Non credi in te stessa ti sei lasciata andare Perchè non…

Nella casa del Grande Fratello VIP, si è verificato un momento emotivamente intenso quando Francesca Manzini si è lasciata andare a un pianto nel giardino durante una conversazione serale. In un confronto diretto con un altro concorrente, Manzini ha chiesto “Dimmi la verità, sono un ces*o?”, ricevendo come risposta che non credeva abbastanza in se stessa e si era lasciata andare. Il video di questo episodio ha suscitato commenti tra i telespettatori.

Momento di forte impatto emotivo nella casa del Grande Fratello VIP, dove Francesca Manzini si è lasciata andare a uno sfogo in lacrime nel corso di una conversazione serale nel giardino. L’imitatrice, visibilmente provata, si è rivolta all’amico Raimondo Todaro con una domanda diretta: “Posso farti una domanda? Da uomo, sono un cesso io?“. Un . L'articolo GF Vip, Manzini in lacrime (VIDEO): “Dimmi la verità, sono un ces*o? Todaro risponde: “Non credi in te stessa, ti sei lasciata andare. Perchè non.. proviene da. Potrebbe interessarti:. GF Vip, Francesca sbeffeggia Alessandra (VIDEO): “I miei canotti del cuore” La risposta non si fa attendere: “Che c’entra? Non.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate GF Vip, Francesca Manzini in lacrime chiede a Raimondo: “Io sono un cesso?” Lui la consola: “Sei bellissima ma ti sei lasciata andare, devi amarti di più.”Momento di grande emozione nella Casa del Grande Fratello VIP, dove Francesca Manzini si è lasciata andare a uno sfogo intenso. GF Vip, Francesca Manzini in lacrime per Raimondo Todaro: “Mi manca”La tensione tra Francesca Manzini e Raimondo Todaro continua a catturare l’attenzione del pubblico del Grande Fratello Vip. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Grande Fratello Vip, Antonella Elia gela Francesca Manzini: Ti dico solo una cosa. L'ultimo scontro è lapidario; Francesca Manzini e il racconto al GF Vip delle violenze domestiche subite: Mani addosso, denunciate subito; Grande Fratello VIP: Francesca Manzini incontra Salvo, il fratello di Raimondo Todaro Video; GF Vip 8, Francesca Manzini racconta gli abusi: Picchiata e umiliata. GF Vip, Francesca Manzini crolla in lacrime: Sono un ce**o?. Lo sfogo sulle sue insicurezzeMomento di grande intensità emotiva nella Casa del Grande Fratello Vip , dove Francesca Manzini si è lasciata andare a un duro sfogo personale, mostrando tutta la sua ... torresette.news Grande Fratello Vip, Francesca Manzini in lacrime chiede a Raimondo: Ma io secondo te sono un brutta?Parole che raccontano insicurezze profonde, emerse dopo giorni complicati all’interno della Casa. Todaro ha cercato di rassicurarla con sincerità, provando a darle una chiave di lettura diversa, senza ... comingsoon.it LE FOTO Parata di vip e proteste domenica 19 aprile a Firenze per l'inaugurazione dell'88/o Festival del Maggio musicale fiorentino, con la recita di The death of Klinghoffer - facebook.com facebook L’alieno è arrivato in Casa E mentre i nostri VIP dovranno scegliere un nome… BADABUBI a tutti #GFVIP x.com