Su Amazon è disponibile il Galaxy Tab S10 Ultra 5G al prezzo di 878 euro, dotato di 12 GB di RAM. Il tablet integra la tecnologia Galaxy AI, che permette di utilizzarlo come alternativa ai computer portatili. La promozione mette in evidenza le funzionalità avanzate offerte dal dispositivo, che combinano potenza e versatilità in un unico prodotto.

? Cosa sapere Amazon offre il Galaxy Tab S10 Ultra 5G a 878 euro con 12GB RAM.. L'integrazione della Galaxy AI posiziona il tablet Samsung come alternativa ai computer portatili.. L’offerta per il Galaxy Tab S10 Ultra 5G su Amazon scende a 878 euro, segnando un punto di svolta cerca un dispositivo Android ad alte prestazioni con 12GB di RAM e 256GB di memoria interna. Il tablet Samsung si posiziona come una macchina capace di sostituire il computer portatile grazie all’integrazione nativa della tecnologia Galaxy AI. Questo sistema trasforma l’interazione con il dispositivo: per gli studenti, l’intelligenza artificiale genera mappe mentali, schemi e riassunti pronti per il ripasso; per i professionisti, il software gestisce l’organizzazione dei documenti, la traduzione testuale e l’editing fotografico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Galaxy Tab S10 Ultra 5G: l’offerta Amazon che sfida il PC

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