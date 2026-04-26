Negli ultimi anni si è diffuso un modo di vestire chiamato frugal chic, caratterizzato da uno stile sobrio che si distingue per la sua resistenza alle mode e alle crisi economiche. Questo modo di essere si ispira a un movimento degli anni Settanta, quando il motto “Le freak c’est chic” rappresentava la volontà di esprimersi attraverso outfit anticonvenzionali e brillanti, in contrasto con le tendenze più convenzionali dell’epoca.

«Le freak c’est chic» era il grido di battaglia della fine degli anni Settanta, quando con lo stivalone glitterato avanzavamo fiduciosi verso i luccicanti anni Ottanta. Sono passati cinquant’anni, lo stivale a mezza coscia lo abbiamo da tempo rivenduto su Vinted, adesso con la scarpa da barca ripescata dal fondo dell’armadio ci si trascina verso l’ignoto. Ma anche in questi tempi bui abbiamo un mantra: « Frugal c’est chic ». La sobrietà è la nuova tendenza sempre più presente sui social. Nei Paesi anglosassoni è un vero movimento culturale, la risposta responsabile a una realtà appiattita sul consumo eccessivo. «Vivi lussuosamente, spendendo consapevolmente», predica la guru Mia McGrath, ventenne cinese, adottata da una famiglia inglese, partita dal nulla e ora seguita soprattutto dalla GenZ.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Frugal chic, quello stile sobrio che non teme mode e crisi

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