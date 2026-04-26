Durante un vertice ad Atene, il presidente francese e il primo ministro greco hanno firmato nove accordi bilaterali nel settore della difesa. La firma di questi accordi rappresenta un passo importante nelle relazioni tra i due paesi, rafforzando la cooperazione militare e strategica. L'evento si inserisce in un contesto di intensificazione delle collaborazioni tra Francia e Grecia, con un focus particolare sulla sicurezza europea.

? Cosa sapere Macron e Mitsotakis firmano nove accordi bilaterali di difesa durante il vertice ad Atene.. Il patto garantisce assistenza militare reciproca e cooperazione tecnologica tra Francia e Grecia.. Durante il vertice di sabato ad Atene, Macron e Mitsotakis hanno siglato nove accordi bilaterali per blindare la cooperazione tra Francia e Grecia, estendendo un patto di difesa che si rinnoverà automaticamente tra cinque anni. Il Presidente francese e il Primo Ministro greco hanno stabilito una nuova fase della loro partnership strategica presso la residenza Maximos. Al centro dell’incontro è emersa una clausola di assistenza reciproca in caso di aggressioni armate, con Macron che ha garantito la presenza della Francia a fianco della Grecia indipendentemente dagli sviluppi futuri.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Francia e Grecia: il nuovo patto di difesa che blindano l’Europa

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