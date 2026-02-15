Il Patto di Monaco così Washington spinge l’Europa verso le riforme necessarie oltre la difesa
Il Patto di Monaco, firmato da Washington, ha portato l’Europa a spingere per riforme che vanno oltre la difesa. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha delineato una guida chiara, che ha rassicurato anche Ursula von der Leyen, la quale ha commentato di aver trovato le sue parole confortanti. La strategia americana, ricca di dettagli, sta aiutando a coordinare le richieste degli alleati e a pianificare azioni comuni, sia all’interno dell’Unione Europea che con altri partner internazionali.
La bussola indicata dal segretario di Stato americano Marco Rubio (“per me è stato molto rassicurante ascoltarlo” ha detto Von der Leyen ), fondamentale per i tempi ma fisiologica per densità di contenuti espressi, si sta rivelando molto utile anche al fine di intrecciare le esigenze degli alleati e la programmazione di tutti i soggetti in campo (in Ue e fuori dall’Ue). La Conferenza sulla sicurezza di Monaco sta mettendo a confronto gli spunti e le tematiche di quel nuovo ordine mondiale che già si sta materializzando e l’indirizzo ribadito (per l’ennesima volta) da Rubio, ovvero che Stati Uniti ed Europa sono legate per sempre, al netto delle riforme da fare in Europa, è mastice valoriale anche per chi intende allargare strumentalmente il solco geopolitico nell’Atlantico. 🔗 Leggi su Formiche.net
Mattarella: Spese per la difesa mai così necessarie, anche se poco popolari – Il video
Mattarella: “Spese per la difesa mai così necessarie, anche se poco popolari”Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Dalla conferenza di Monaco un’Europa più forte? Il commento dell’amb. Castellaneta; 86 anni fa iniziava la battaglia di Francia (e in 35 giorni la Wehrmacht arrivò a Parigi); Conferenza Monaco, diretta. Rubio: Destini di Europa e Usa sono legati. ?Starmer: schiereremo portaerei nel Nord Atlantico; Domani al via la 62a Conferenza di Monaco: gli Usa picconano l’ordine mondiale.
Zelenskyy a Monaco: la richiesta di maggiore pressione su Mosca e il futuro del patto transatlanticoa Monaco il presidente ucraino sollecita Washington a intensificare la pressione su Mosca e invita il Congresso a valutare garanzie per l'Ucraina, mentre europei e americani discutono il nuovo equilib ... notizie.it
Il generale Del Monaco in visita alle stazioni dei carabinieri di Partinico e MontelepreIl territorio della provincia di Palermo ha ricevuto una testimonianza di vicinanza istituzionale con la visita del Generale di Divisione Ubaldo Del Monaco, Comandante della Legione Carabinieri Sicil ... blogsicilia.it
Monaco, conferenza internazionale per la sicurezza. Ascoltavo affascinato il cancelliere tedesco Friederich Merz prendere radicalmente le distanze dal mondo Maga [...]. L'editoriale del direttore Andrea Malaguti facebook
C’è un talento che Giorgia Meloni coltiva con costanza: costruire scenografie di cartapesta e venderle come geopolitica. L’ultima trovata è il presunto patto d’acciaio con Berlino, fatto filtrare alle redazioni come se fosse la nascita di una nuova era. Per darsi un x.com