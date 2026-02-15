Il Patto di Monaco così Washington spinge l’Europa verso le riforme necessarie oltre la difesa

Il Patto di Monaco, firmato da Washington, ha portato l’Europa a spingere per riforme che vanno oltre la difesa. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha delineato una guida chiara, che ha rassicurato anche Ursula von der Leyen, la quale ha commentato di aver trovato le sue parole confortanti. La strategia americana, ricca di dettagli, sta aiutando a coordinare le richieste degli alleati e a pianificare azioni comuni, sia all’interno dell’Unione Europea che con altri partner internazionali.

La bussola indicata dal segretario di Stato americano Marco Rubio (“per me è stato molto rassicurante ascoltarlo” ha detto Von der Leyen ), fondamentale per i tempi ma fisiologica per densità di contenuti espressi, si sta rivelando molto utile anche al fine di intrecciare le esigenze degli alleati e la programmazione di tutti i soggetti in campo (in Ue e fuori dall’Ue). La Conferenza sulla sicurezza di Monaco sta mettendo a confronto gli spunti e le tematiche di quel nuovo ordine mondiale che già si sta materializzando e l’indirizzo ribadito (per l’ennesima volta) da Rubio, ovvero che Stati Uniti ed Europa sono legate per sempre, al netto delle riforme da fare in Europa, è mastice valoriale anche per chi intende allargare strumentalmente il solco geopolitico nell’Atlantico. 🔗 Leggi su Formiche.net

