Formazioni ufficiali Milan Juve | le scelte di Spalletti per il big match La decisione su Yildiz

Stanno per scendere in campo a San Siro le formazioni ufficiali di Milan e Juventus, in occasione della partita valida per la trentaquattresima giornata di Serie A. L'allenatore rossonero ha annunciato le scelte per il schieramento, includendo anche una decisione sulla presenza di Yildiz. La sfida rappresenta un momento decisivo per entrambe le squadre in questa fase del campionato.

Formazioni ufficiali Milan Juve: le scelte di Spalletti per il match in programma oggi a San Siro e valevole per la trentaquattresima giornata di Serie A. Le formazioni ufficiali per il big match della trentaquattresima giornata di Serie A tra Milan e Juventus confermano le ultime indiscrezioni, con Luciano Spalletti che opta per un undici solido ma con alcune novità tattiche. Tra i pali fiducia rinnovata a Di Gregorio, protetto dal collaudato trio difensivo composto da Kalulu, Bremer e Kelly. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata La sorpresa principale arriva dal centrocampo: sulla corsia di destra agirà infatti McKennie, preferito a Holm, per garantire maggiore copertura in una mediana che vede Khephren Thuram regolarmente al suo posto accanto a Locatelli.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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