Nella formazione ufficiale per il match tra Milan e Juve, l’allenatore dei bianconeri ha deciso di schierare dal primo minuto Davide Bartesaghi, mentre Estupinan non figura tra i titolari. La scelta del tecnico ha sorpreso gli osservatori, dato che il giocatore non era stato annunciato come titolare nelle ultime settimane. La formazione definitiva è stata comunicata ufficialmente poco prima dell'inizio della partita.

Massimiliano Allegri spiazza tutti e lancia Davide Bartesaghi dal primo minuto nel big match contro la Juventus. Nonostante i dubbi della vigilia sulla sua condizione, il giovane terzino si riprende la corsia mancina, preferito a un Estupinan che sembrava ormai certo del posto. Una mossa che profuma di fiducia nel vivaio in una notte dove la pressione è ai massimi livelli. Il tecnico rossonero non deroga però sui “senatori”: Luka Modric prende il comando delle operazioni in mezzo al campo, affiancato dai muscoli di Fofana e dall’ex di turno Adrien Rabiot. Davanti, nessuna sorpresa: la missione Champions è affidata alla velocità di Rafa Leao e al cinismo di Christian Pulisic.🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Formazioni ufficiali Milan-Juve: Allegri lancia Bartesaghi, fuori Estupinan

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