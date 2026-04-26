Forlì sfida decisiva al PalaRomiti | il pubblico è il settimo uomo
Sabato 25 aprile alle 20:30 si svolge al PalaRomiti la partita tra Querzoli Volley Forlì e Paoloni Macerata. La sfida, che si tiene in città, vede la presenza del pubblico, considerato un elemento importante per la prestazione delle squadre. La gara rappresenta un momento chiave della stagione per le due formazioni.
? Cosa sapere Querzoli Volley Forlì sfida Paoloni Macerata sabato 25 aprile alle 20:30 al PalaRomiti.. Il coach Visani deve gestire diverse assenze fisiche in questa penultima tappa casalinga.. Sabato 25 aprile alle ore 20:30 il PalaRomiti ospiterà la Querzoli Volley Forlì per un incontro decisivo contro la Paoloni Macerata, in una sfida che segna la penultima tappa casalinga della squadra forlivese. Il match si inserisce nel delicato rush finale del campionato, dove ogni punto assume un valore fondamentale per il posizionamento in classifica. Gli ospiti della serata, i ragazzi della Paoloni Macerata, arrivano in Romagna occupando l’ottavo posto, portando con sé un gioco caratterizzato da regolarità e capacità di creare insidie per chiunque affronti la loro schieramento.🔗 Leggi su Ameve.eu
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