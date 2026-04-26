Ford sfida il mito Tesla | Musk non è più il leader tecnologico

Il CEO di Ford ha dichiarato che Tesla e il suo fondatore non sono più i leader nel settore tecnologico delle auto elettriche. Nel frattempo, il produttore cinese BYD ha superato Tesla nelle vendite di veicoli nel 2025. Questa affermazione arriva in un momento di crescente competizione tra le case automobilistiche, con cambiamenti significativi nelle quote di mercato e nelle strategie di prodotto.

?? Cosa sapere Jim Farley di Ford contesta il primato tecnologico di Tesla e di Elon Musk. Il produttore cinese BYD ha superato Tesla nei volumi di vendita nel 2025. Jim Farley, vertice di Ford, ha messo in discussione il primato tecnologico di Tesla sostenendo che i veicoli elettrici guidati da Musk non rappresentano più il parametro di riferimento per l'intero settore automobilistico. La dinamica del mercato globale sta subendo una trasformazione radicale, dove la leadership storica californian .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ford sfida il mito Tesla: Musk non è più il leader tecnologico Working for Elon Musk vs. Carlos Ghosn | MotoMan Podcast #015 Notizie correlate Tesla AI5: il chip di Musk è 10 volte più potente per auto e robotElon Musk ha confermato il completamento della progettazione del nuovo chip AI5, un componente fondamentale per l’evoluzione di Tesla verso un... Tesla, parte la produzione del Cybercab: la grande sfida per il futuro di Elon MuskDalla Gigafactory del Texas è uscita la prima unità del Tesla Cybercab, il robotaxi senza volante né pedali basato sulla tecnologia Full Self Driving.