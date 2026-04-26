Forbici d’Oro a Rapolla | nasce il nuovo primato della potatura

Durante la ventunesima edizione delle Forbici d’Oro a Rapolla, Jury Presenti ha conquistato il titolo nazionale nella categoria dedicata alla potatura. La competizione ha visto partecipanti provenienti da diverse regioni italiane, tutti impegnati in prove pratiche di potatura e tecniche colturali. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle norme di sicurezza e con un pubblico di appassionati e professionisti del settore.

? Cosa sapere Jury Presenti vince il primato nazionale della potatura alla ventunesima edizione delle Forbici d'Oro a Rapolla.. L'evento in Basilicata punta sulla formazione tecnica per sostenere l'economia del comparto olivicolo locale.. A Rapolla si è deciso il nuovo primato nazionale della potatura a vaso policonico, con Jury Presenti che si aggiudica il titolo durante la ventunesima edizione del concorso delle Forbici d’Oro. L’evento, che per la prima volta ha portato questa competizione tecnica in territorio lucano nell’ambito di Innovazione in oliveto, ha protagonisti esperti e giovani provenienti da diverse zone. Mentre nelle piazze del Vulture-Melfese si commentava la precisione dei gesti tecnici, il palmarès ha sul gradino più alto Jury Presenti, seguito nella classifica da Luca Lancuba e Francesco Rupa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Forbici d’Oro a Rapolla: nasce il nuovo primato della potatura Notizie correlate Leggi anche: Volpi Forbici Da Potatura A Batteria: Ne vale la pena? Conceicao, nuovo primato per il giocatore della Juve: come lui solo Cristiano Ronaldo. Ecco di cosa si trattadi Redazione JuventusNews24Conceicao è il secondo giocatore portoghese a segnare nella sfida di andata e ritorno contro la Roma. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Innovazione in Oliveto e 21° Campionato nazionale di potatura a vaso policonico – 04/25/2026; 21° Campionato Nazionale di Potatura a Vaso Policonico: FORBICI D’ORO; 21° Campionato nazionale di potatura a vaso policonico. Lizzano: tenta di aggredire l'anziana madre con le forbici, arrestato 52enne - facebook.com facebook