Un inseguimento avvenuto a Ramacca si è concluso con un’auto che è uscita di strada. Durante la fuga, un uomo di 60 anni è stato denunciato. I Carabinieri sono intervenuti sul posto dopo alcune segnalazioni fatte prima dell’incidente. Non ci sono state altre persone coinvolte, e l’auto è stata recuperata dai militari. La dinamica degli eventi è ancora al vaglio degli investigatori.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Intervento dei Carabinieri e segnalazioni precedenti. I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Palagonia sono riusciti a individuare e fermare, sulla base di elementi investigativi ancora da verificare in sede giudiziaria, un uomo di 60 anni originario di Ramacca. Nei suoi confronti è scattata una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento di beni dello Stato. L’uomo, già conosciuto dalle forze dell’ordine per precedenti vicende giudiziarie, era stato segnalato mentre si aggirava durante la notte nelle campagne tra Mineo e Ramacca, in coincidenza con alcuni furti avvenuti in abitazioni private della zona.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Folle inseguimento a Ramacca: fuga finisce fuori strada, denunciato 60enne

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