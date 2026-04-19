Un giovane di 21 anni è stato arrestato a seguito di un inseguimento tra auto e pedoni nelle strade di Milano. L’episodio è iniziato con un tentativo di evitare i controlli della polizia, portando a una corsa sfrenata tra le vie della città. Durante la fuga, l’uomo ha tentato di scappare anche a piedi, prima di essere fermato dalle forze dell’ordine.

Un ventunenne è finito in manette dopo una fuga rocambolesca tra le vie di Milano, iniziata con un tentativo di eludere i controlli stradali e culminata in un inseguimento sia su ruote che a piedi. Il fatto si è consumato nella serata di venerdì 17 aprile, nel cuore della zona Moscova, quando il giovane ha scelto la via dell’accelerazione invece dell’obbedienza all’alt intimato dalla polizia locale. Tutto è cominciato in largo La Foppa. Gli agenti, impegnati in un operativoamento intensivo nell’area compresa tra via Melchiorre e piazzale Cantore, hanno individuato il conducente distratto dall’uso del cellulare mentre guidava. Nonostante l’ordine immediato di fermarsi, il ragazzo ha puntato l’auto verso la fuga.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fuga folle a Moscova: inseguimento tra auto e pedoni finisce in manette

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