A Foggia, il legale di un imputato ha messo in moto un'azione inaspettata contattando i figli di Stefania Rago. La notizia è stata resa nota nelle ultime ore e riguarda un procedimento giudiziario ancora in corso. La vicenda si concentra sui rapporti tra le parti coinvolte e sulle eventuali implicazioni legali di questa comunicazione. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito al momento sulla natura dell'interazione.

? Cosa sapere Il legale di Antonio Tommaso Fortebraccio ha contattato i figli di Stefania Rago a Foggia.. L'avvocato Michele Sodrio ha presentato denuncia ai carabinieri per interrompere ogni comunicazione diretta.. A 48 ore dal tragico evento che ha colpito Stefania Rago a Foggia, i figli della donna, Jessica e Michael, affrontano un ulteriore livello di sofferenza a causa di un contatto non autorizzato ricevuto dal legale di Antonio Tommaso Fortebraccio. La ferita aperta nella famiglia lo scorso 23 aprile, quando la vita di Stefania è stata spezzata, si è riaperta con violenza per i suoi due eredi, di 27 e 23 anni. Mentre il dolore per la perdita della madre resta centrale, la gestione del lutto è stata interrotta da un tentativo di approccio da parte del difensore dell’uomo arrestato per il femminicidio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Foggia, denuncia shock: il legale dell’imputato cerca i figli della vittima

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