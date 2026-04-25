In Italia, circa 52.200 contribuenti sono stati attratti da vantaggi fiscali legati a situazioni di impatriati, pensionati e persone con patrimoni elevati. Tra queste categorie, si registra un aumento del 10% dei soggetti che hanno scelto di trasferirsi o trasferire risorse all’estero. La crescita riguarda in particolare le aree del Sud e coinvolge sia cittadini italiani che stranieri con redditi elevati.

Nell’inferno di commi e leggi in continuo cambiamento e in cui la riforma fiscale ha promesso di portare una maggiore certezza del diritto, c’è chi trova il suo angolo di paradiso. Nessuno lo direbbe mai ma l’Italia si conferma un angolo in cui c’è chi può lucrare il proprio vantaggio tributario: una comunità di 52.200 contribuenti, che hanno sfruttato le diverse agevolazioni esistenti secondo i dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2025 (anno d’imposta 2024) diffusi dal dipartimento delle Finanze. Un trattamento di favore riservato da diverse disposizioni che si sono stratificate negli anni. Disposizioni che guardano a chi dall’estero si trasferisce in Italia e soprattutto a chi ha patrimoni rilevanti e quindi una maggiore capacità di spesa.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Fisco, in Italia un paradiso per 52.200 contribuenti

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