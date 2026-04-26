Fiorentina-Sassuolo un pari a reti bianche che accontenta entrambe

Nella partita tra Fiorentina e Sassuolo, il risultato finale è stato uno 0-0. La sfida si è conclusa senza reti, con entrambe le squadre che hanno portato a casa un punto ciascuna. La formazione della Fiorentina ha schierato De Gea tra i pali, mentre in difesa hanno giocato Dodo, Rugani, Ranieri e Balbo, quest'ultimo sostituito nel secondo tempo da Comuzzo. A centrocampo, Fagioli ha disputato una prova discreta.

Fiorentina - Sassuolo 0-0 Fiorentina (4-1-4-1): De Gea 6; Dodo 6, Rugani 6, Ranieri 6.5, Balbo 5.5 (30' st Comuzzo sv); Fagioli 6.5; Harrison 6 (21' st Fazzini 6), Mandragora 5.5 (21' st Fabbian 5.5), Ndour 6, Solomon 5; Gudmundsson 6. In panchina: Christensen, Lezzerini, Kouadio, Kospo, Brescianini, Puzzoli, Braschi. Allenatore: Vanoli 6. Sassuolo (4-3-3): Turati 7; Walukiewiz 6, Idzes 6, Muharemovic 6.5, Garcia 6; Konè 6.5 (29' st Fadera sv.), Matic 6 (43' st Vranckx sv), Thorstvedt 6.5; Volpato 6 (20' st Lipani 6), Pinamonti 6 (29' st Nzola sv), Laurentè 6.5 (43' st Moro sv). In panchina: Satalino, Muric, Zacchi, Coulibaly, Pedro Felipe, Iannoni, Doig, Romagna, Frangella.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Fiorentina-Sassuolo, un pari a reti bianche che accontenta entrambe Fiorentina verso Sassuolo tra palestra e campo Notizie correlate Verona Pisa 0-0, reti bianche nell’anticipo della ventiquattresima giornata. Un punto che serve a poco ad entrambeAlisson Juve, l’ex Roma fra i candidati per la porta dei bianconeri in caso di addio di Di Gregorio. Per la Primavera pari a reti bianche a LecceLECCE 0 CESENA 0 LECCE (3-5-2): Penev; Monte Scott, Pehlivanov, Kozarac; Rashidi, Di Pasquale, Gorter, Calame (30’ st Spinelli), Laerke; Esteban,... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Fiorentina - Sassuolo; Fiorentina - Sassuolo in Diretta Streaming | DAZN IT; Serie A 2025-26 (34° turno) Fiorentina-Sassuolo: presentazione e probabili formazioni; Serie A: preview Fiorentina-Sassuolo. Fiorentina-Sassuolo 0-0: nessun gol, ma Vanoli è un punto più vicino alla salvezzaLeggi su Sky Sport l'articolo Fiorentina-Sassuolo 0-0: nessun gol, ma Vanoli è un punto più vicino alla salvezza ... sport.sky.it Tra Fiorentina e Sassuolo vince la noia. Pinamonti sbatte sul paloLa cronaca, i voti e le pagelle del Fantacalcio di Fiorentina-Sassuolo, match della 34° giornata di Serie A Enilive. fantacalcio.it Lui è Riccardo Braschi, ha 19 anni, è l'attaccante titolare della Fiorentina Primavera con cui ha segnato 17 gol in 26 presenze (2° nella classifica marcatori in Primavera 1), è stato convocato in prima squadra per Fiorentina-Sassuolo viste le assenze delle due - facebook.com facebook Fiorentina e Sassuolo si dividono la posta in palio Per la viola un altro piccolo passo verso la salvezza #FiorentinaSassuolo #SerieAEnilive #DAZNBetClub #DAZN x.com