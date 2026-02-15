Per la Primavera pari a reti bianche a Lecce

Lecce e Cesena si sono affrontate senza segnare nessuna rete, lasciando il punteggio fermo sullo 0-0. La partita si è conclusa con pareggio e nessuna delle due squadre è riuscita a trovare il gol, nonostante alcune occasioni nel secondo tempo. La gara si è svolta in un clima teso, con i giocatori che hanno lottato su ogni pallone per cercare di sbloccare il risultato.

LECCE 0 CESENA 0 LECCE (3-5-2): Penev; Monte Scott, Pehlivanov, Kozarac; Rashidi, Di Pasquale, Gorter, Calame (30' st Spinelli), Laerke; Esteban, Dalla Costa (15' st Flies). All.: Schipa. CESENA (3-5-2): Fontana; Kebbeh, Casadei, Ribello; Domeniconi, Biguzzi (38' st Poletti), Bertaccini, Carbone (18' st Amadori), Ridolfi; Papa Wade (18' st Rossetti), Galvagno. All.: Campedelli. Arbitro: Spina di Barletta. Note: ammoniti Calame, Carbone, Domeniconi, Flies, Biguzzi, Galvagno; recupero 2' e 5'. Il Cesena di Campedelli torna con un punto dall'insidiosa trasferta di Lecce e la difesa inviolata al termine di un incontro in cui le due squadre hanno badato più a concedere poco agli avversari, che a costruire opportunità da gol.