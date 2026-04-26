Domani si gioca la partita tra Fiorentina e Sassuolo allo stadio di Firenze, con un risultato che potrebbe determinare la salvezza di una delle due squadre. Prima dell'incontro, i tifosi si sono ritrovati per un pranzo collettivo nel settore ospiti, proprio come tradizione nei momenti decisivi. L’allenatore ha visitato la città, mostrando interesse per i luoghi e la cultura locale prima del fischio di inizio.

Firenze, 26 aprile 2026 – Tavola apparecchiata e pranzo pronto. Il dolce? Quello dovrà portarlo la squadra, quando il match con il Sassuolo (con fischio d’inizio all’ora che si accende il forno in cucina) sarà finito. E il dolce della domenica viola ha un nome semplice ma importante: salvezza. Attenzione però a un’altra cosa: lo chef del pranzo al Franchi sarà una sorpresa, ovvero Gud in versione centravanti. Senza Kean e con Piccoli che farà un ultimo tentativo stamani, Vanoli andrà in questa direzione. La partita. Battere gli emiliani vorrà dire aggiungere altri tre punti alla classifica e ci conseguenza iniziare a far scendere il bandone del garage su questa stagione complicatissima.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fiorentina-Sassuolo, tutti a pranzo al Franchi: tre punti e sarà salvezza. E Grosso ‘scopre’ Firenze

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