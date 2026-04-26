Dopo il pareggio tra Fiorentina e Sassuolo, le pagelle dei viola assegnano a De Gea un voto di 6,5. Il portiere ha risposto presente nelle poche occasioni avute, compresa una parata importante su Garcia che si rivela la più difficile e decisiva. La partita si è conclusa senza reti, con Fagioli che ha dettato il ritmo e le regole del centrocampo, ma senza riuscire a coinvolgere pienamente i compagni.

Firenze, 26 aprile 2026 – Le pagelle viola dopo Fiorentina-Sassuolo 0-0- De Gea 6,5 - Primo squillo Sassuolo e parata importante su Garcia, la più difficile e decisiva. Iniziare sotto 0-1 sarebbe stato un dramma. Il palo lo grazia, ma sarebbe stato l’ultimo dei colpevoli, visto che Pinamonti brucia sul tempo la difesa. Sicuro su Volpato. Dodo 6 - Deve essere veloce di piedi e di testa per contrastare le iniziative di Laurinetè, largo a sinistra. Letale una gestione rivedibile di un contropiede che si spegne sulla rincorsa folle della difesa del Sassuolo. Prova a riscattarsi con una sventola da fuori che Turati disinnesca. Rugani 6 - Torna titolare dopo il disastro di Udine e va sul sicuro, sia negli appoggi che nel controllo di Pinamonti che praticamente non si vede quasi mai.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fiorentina-Sassuolo, le pagelle viola. Fagioli detta ritmo e regole ma il centrocampo non lo segue

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