Fiorentina-Sassuolo 0-0 Pinamonti si ferma al palo

Nella partita tra Fiorentina e Sassuolo, terminata 0-0, l'attaccante della Fiorentina ha colpito un palo durante il primo tempo. Il Sassuolo ha ormai ottenuto la salvezza matematica, superando i punti necessari per evitare la retrocessione. La gara si è svolta a Firenze, senza reti segnate nel secondo tempo e con diverse occasioni da entrambe le squadre.

Firenze, 26 aprile 2026 - Il Sassuolo la matematica salvezza l'ha già centrata, andando oltre le attese dell'inizio di questo campionato vissuto da neopromossa, mentre la Fiorentina vi si sta avvicinando dopo mesi complicatissimi e la paura reale di poter retrocedere: il primo tempo del Franchi non è proprio un manifesto dello spettacolo su entrambi i fronti, con entrambe le formazioni a provarci senza troppo costrutto. I viola, con il rimpianto del gol divorato da Solomon a tu per tu per Turati, si fanno preferire ma nella prima parte della ripresa soffrono e rischiano grosso quando di tacco Pinamonti colpisce il palo. Nel finale la banda...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Fiorentina-Sassuolo 0-0, Pinamonti si ferma al palo Notizie correlate Fiorentina imprecisa: contro il Sassuolo finisce 0-0. Pinamonti fa tremare il paloFIRENZE – Si conclude a reti inviolate la sfida del “Franchi” tra la Fiorentina e il Sassuolo. Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Il Sassuolo non si ferma. Colpo salvezza della Fiorentina. Pareggio tra Lazio e Parmadi Redazione Inter News 24Risultati Serie A 2025/26 LIVE: gli aggiornamenti sulle gare del campionato italiano e il percorso dell’Inter di Cristian... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Fiorentina-Sassuolo: probabili formazioni e statistiche; Fiorentina - Sassuolo; Fiorentina-Sassuolo 0-0: Vanoli manca il match-point salvezza, ma i viola sono al sicuro; Fiorentina-Sassuolo: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale. Fiorentina-Sassuolo 0-0: Vanoli manca il match-point salvezza, ma i viola sono al sicuroIl prolungato forcing dei toscani non produce gol contro i ragazzi di Grosso: il +9 sulla Cremonese però è quasi una certezza ... corrieredellosport.it Fiorentina-Sassuolo 0-0: nessun gol, ma Vanoli è un punto più vicino alla salvezzaLeggi su Sky Sport l'articolo Fiorentina-Sassuolo 0-0: nessun gol, ma Vanoli è un punto più vicino alla salvezza ... sport.sky.it Lui è Riccardo Braschi, ha 19 anni, è l'attaccante titolare della Fiorentina Primavera con cui ha segnato 17 gol in 26 presenze (2° nella classifica marcatori in Primavera 1), è stato convocato in prima squadra per Fiorentina-Sassuolo viste le assenze delle due - facebook.com facebook Fiorentina e Sassuolo si dividono la posta in palio Per la viola un altro piccolo passo verso la salvezza #FiorentinaSassuolo #SerieAEnilive #DAZNBetClub #DAZN x.com