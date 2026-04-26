Femminile Capolavoro neroverde a Formello Così la salvezza è più vicina

Il Sassuolo ha ottenuto una vittoria per 3-0 contro la Lazio in una partita giocata a Formello. La squadra neroverde ha segnato tre gol nel primo tempo e ha mantenuto il controllo durante tutta la gara. La Lazio ha effettuato diversi cambi, tra cui l’ingresso di Mesjasz all’inizio del secondo tempo, ma non è riuscita a riaprire il risultato. La partita si è conclusa con un risultato favorevole ai neroverdi.

lazio 0 sassuolo 3 LAZIO: Durante, Baltrip Reyes, Connolly (1’ s.t. Mesjasz), Karczewska, Benoit (28’ s.t. Cesarini), Le Bihan, Oliviero (28’ s.t. Zanoli), Castiello (1’ s.t. Simonetti), Piemonte, D’Auria, Cafferata (1’ s.t. Visentin). All. Grassadonia (Karresmaa, Bacic, Mancuso, Monnecchi, Goldoni) SASSUOLO: Benz, Brustia, Caiazzo, De Rita, Skupien, Missipo, Fercocq (20’ s.t. Filis), Doms (16’ s.t. Perselli), Philtjens (39’ s.t. Mella), Eto (39’ s.t. Dhont), Clelland (39’ s.t. Sabatino). All. Colantuono (Durand, De Bona, Hagemann, Galabadaarachchi, Nash, Rossi) Arbitro: Leorsini di Terni (Spizuoco, Nappi, q.u. Tavassi) Reti: 15’ p.t. Clelland (rig.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Femminile. Capolavoro neroverde a Formello. Così la salvezza è più vicina Notizie correlate Pronostico Alavés-Osasuna: la salvezza è più vicinaAlavés-Osasuna è una gara della trentesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico Alavés e Osasuna, prima... Colpaccio Lecce: Cagliari battuto 2-0, la salvezza è più vicinaCagliari-Lecce 0-2 RETI : 19' st Gandelman, 31' st Ramadani CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile 4; Zappa 6 (11' st Mazzitelli 5.