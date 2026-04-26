Fedolfi ruggisce con 19 punti | Scandiano domina le Basketball Sisters

Nel match tra Aluart Scandiano e Piumazzo, Fedolfi ha realizzato 19 punti, contribuendo alla vittoria della squadra di casa con il punteggio di 55 a 45. La partita si è svolta in modo equilibrato, con Scandiano che ha mantenuto il vantaggio durante tutto l’incontro. La vittoria permette alla squadra di rimanere in corsa per il sesto posto in classifica.

? Cosa sapere Fedolfi segna 19 punti e Scandiano batte Piumazzo 55 a 45.. Il successo mantiene l'Aluart Scandiano in corsa per il sesto posto in classifica.. Fedolfi mette a segno 19 punti decisivi per l’Aluart Scandiano, che batte le Basketball Sisters di Piumazzo per 55 a 45 in un incontro che ha le padrone di casa mantenere il comando per tutta la durata della sfida. L’anticipo della penultima giornata di regular-season si è giocato su ritmi serrati, con le ragazze guidate da Mara Boglioli che hanno saputo sfruttare i momenti di sbandamento delle ospiti. Il distacco tra le due formazioni reggiane è stato particolarmente marcato in uno dei momenti cruciali del match, quando Scandiano è riuscita a costruire un vantaggio di ben 18 lunghezze.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fedolfi ruggisce con 19 punti: Scandiano domina le Basketball Sisters Notizie correlate Basket Serie B femminile. Fedolfi trascina Scandiano. Niente da fare per le SistersSCANDIANO 55 SISTERS 45 ALUART SCANDIANO: Fedolfi 19, Balboni 4, Marino, Meglioli A. L’oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 23 al 29 marzo con la classifica: Leone ruggisce e domina la scena con 5 stelleSecondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 23 al 29 marzo, i nati sotto il segno del Leone devono smettere di nascondere le proprie emozioni...