Un progetto originato in Calabria sta portando l'intelligenza artificiale nel campo dell'istruzione con l’obiettivo di insegnare a simulare il futuro. La piattaforma GeoPredict si concentra sulla comprensione delle dinamiche che influenzano gli eventi, andando oltre la semplice previsione. Si tratta di un approccio innovativo che mira a rendere più approfondito lo studio delle evoluzioni future.

Un progetto nato in Calabria sta ridefinendo il ruolo dell’intelligenza artificiale nell’istruzione, spostando l’attenzione dalla semplice previsione del futuro alla capacità di comprenderne le dinamiche. Francesco Pungitore ha sviluppato GeoPredict, una webapp che utilizza la piattaforma BUILD di Google AI Studio per analizzare scenari geopolitici complessi come quelli riguardanti Iran e Ucraina. Questa iniziativa non mira a fornire oracoli infallibili, ma offre uno strumento di simulazione che costringe gli utenti a formulare domande precise sui pattern storici e sui vincoli strutturali che guidano i conflitti internazionali. L’obiettivo è trasformare l’IA da macchina predittiva a motore di pensiero critico, un approccio che si allinea perfettamente con le esigenze formative delle scuole italiane. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - GeoPredict: l’IA che insegna a simulare il futuro

