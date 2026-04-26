Il Pilates sta vivendo un momento di straordinaria popolarità, ma la conversazione attorno a questa disciplina ha preso una piega inaspettata. Non sono più solo le donne che riempiono le classi di Reformer a parlarne: sempre più spesso, sono gli uomini a farlo, trasformando un semplice allenamento in un argomento che tocca preferenze romantiche, politiche di genere e retorica misogina online. Creato da Joseph Pilates nel 1926, questo metodo di allenamento ha attraversato diverse ondate di popolarità. Negli anni Novanta e nei primi anni Duemila era sinonimo di donna ambiziosa di una grande città, un punto fermo per personaggi come Samantha Jones di Sex and the City.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - “Faccio Pilates”: la frase innocente che (forse) nasconde un messaggio nel dating

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