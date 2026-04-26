In Europa si discute di un possibile scostamento di bilancio tra il 3,1 e il 3,3 per i Conservatori Europei, con l’obiettivo di evitare ulteriori politiche di austerity. La proposta viene avanzata in un momento di preoccupazione sui conti pubblici e sulle misure di contenimento dei deficit. La manovra, secondo quanto riferito, mira a mantenere la stabilità finanziaria senza ricorrere a tagli drastici.

? Cosa sapere Procaccini propone scostamento di bilancio dal 3,1 al 3,3 per i Conservatori Europei.. La manovra mira a evitare nuove politiche di austerity all'interno del gruppo europeo.. Il co-presidente del Gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei, Procaccini, ha lanciato un allarme economico durante un’intervista avvenuta nelle prime ore di domenica 26 aprile 2026, avvertendo che il trionfo delle correnti più rigoriste porterebbe a una nuova fase di austerità. Le dichiarazioni del esponente meloniano, che ricopre la carica di co-presidente all’interno dell’area europea, evidenziano una frattura interna al fronte conservatore. Il punto di tensione principale riguarda la gestione dei conti pubblici, dove emerge una netta divergenza rispetto alla linea tracciata da Merz.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Europa, allarme conti: il piano per evitare l’austerity drastica

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