Estrazione Million Day di oggi 26 aprile 2026 | i numeri vincenti di domenica

Oggi, domenica 26 aprile 2026, sono stati estratti i numeri vincenti del gioco Million Day. L’estrazione si è svolta in diretta e i numeri di questa giornata sono stati comunicati pubblicamente. La seduta di estrazione si è conclusa e i risultati sono stati resi noti immediatamente dopo l’evento. I numeri estratti sono stati diffusi attraverso vari canali ufficiali.

Oggi, domenica 26 aprile 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, domenica 26 aprile 2026, LIVE: Di seguito le ultime estrazioni del gioco che vede ogni sera alle ore 20,30 l’estrazione del giorno seguita LIVE da TPI: LE ESTRAZIONI DEL 25 APRILELE ESTRAZIONI DEL 24 APRILELE ESTRAZIONI DEL 23 APRILELE ESTRAZIONI DEL 22 APRILELE ESTRAZIONI DEL 21 APRILE ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può trasformarsi in una vera e propria malattia.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione Million Day di oggi, 26 aprile 2026: i numeri vincenti di domenica Today Powerball, Superlotto Plus Lottery Winning Numbers Saturday Night Drawing 1 November 2025 Notizie correlate Estrazione Million Day di oggi, 5 aprile 2026: i numeri vincenti di domenicaOggi, domenica 5 aprile 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i... Estrazione Million Day di oggi, 12 aprile 2026: i numeri vincenti di domenicaOggi, domenica 12 aprile 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Estrazione Million Day oggi 24 aprile: i numeri vincenti delle ore 13 e 20:30; MillionDay e MillionDay Extra, le due estrazioni di giovedì 23 aprile 2026: i numeri vincenti; Million Day e Million Day Extra, le estrazioni di oggi venerdì 17 aprile: i numeri vincenti; ??MillionDay e MillionDay Extra, le due estrazioni di domenica 19 aprile 2026: i numeri vincenti. Million Day, numeri vincenti di oggi 25 aprile 2026 | L’estrazione delle ore 20:30Ecco quali sono i numeri vincenti del Million Day di oggi, 25 aprile 2026, ore 20:30: scopriamo le cinquine fortunate ... ilsussidiario.net Estrazione Million Day oggi 24 aprile: i numeri vincenti delle ore 13 e 20:30Doppio appuntamento con Million Day e Extra MillionDay venerdì 24 aprile. In palio fino a un milione di euro per concorso ... affaritaliani.it Estrazione Million Day di oggi, 24 aprile 2026: i numeri vincenti di venerdì - facebook.com facebook