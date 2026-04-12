Estrazione Million Day di oggi 12 aprile 2026 | i numeri vincenti di domenica

Oggi, domenica 12 aprile 2026, sono stati annunciati i numeri vincenti dell’estrazione del Million Day. L’estrazione si è svolta in diretta, e i numeri sono stati comunicati pubblicamente. I numeri estratti rappresentano il risultato di questa sessione di gioco, con i partecipanti che verificano se le proprie schedine corrispondono ai numeri estratti. L’evento si è svolto con la consueta trasmissione in diretta, offrendo ai giocatori la possibilità di conoscere subito i risultati.

Oggi, domenica 12 aprile 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, domenica 12 aprile 2026, LIVE: Di seguito le ultime estrazioni del gioco che vede ogni sera alle ore 20,30 l’estrazione del giorno seguita LIVE da TPI: LE ESTRAZIONI DELL’11 APRILELE ESTRAZIONI DEL 10 APRILELE ESTRAZIONI DEL 9 APRILELE ESTRAZIONI DELL’8 APRILELE ESTRAZIONI DEL 7 APRILE ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può trasformarsi in una vera e propria malattia.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione Million Day di oggi, 12 aprile 2026: i numeri vincenti di domenica Estrazione Million Day di oggi, 5 aprile 2026: i numeri vincenti di domenicaOggi, domenica 5 aprile 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i... Estrazione Million Day di oggi, 1 marzo 2026: i numeri vincenti di domenicaOggi, domenica 1 marzo 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i... Today Powerball, Superlotto Plus Lottery Winning Numbers Saturday Night Drawing 1 November 2025