L’estate 2026 si avvicina con prezzi elevati per le vacanze, ma gli italiani continuano a pianificare i loro spostamenti. Durante il weekend del 25 aprile, molte persone hanno iniziato a partire, segnando l’inizio delle vacanze primaverili e aprendo ufficialmente la stagione estiva. Le previsioni indicano che, nonostante i costi, le mete più richieste rimangono affollate di viaggiatori.

di Ottavia Firmani Il primo assaggio d’estate è servito: il weekend del 25 aprile ha dato il via alla stagione dei viaggi primaverili e, insieme, alle previsioni per il periodo estivo. Ma tra tensioni geopolitiche, conflitti, caro-carburante e incertezza generale la situazione è tutt’altro che rosea, nonostante il ministro per il Turismo, Gianmarco Mazzi, si proclami "ottimista". E se da una parte gli italiani cominciano a valutare con maggiore attenzione i contratti energetici e gli "acquisti importanti", dall’altra, in vista delle prossime vacanze estive, solo il 14% ha deciso di rinunciare a partire. Il 51% degli italiani non ha modificato i suoi programmi mentre il 35% li sta rivedendo, orientando la scelta della destinazione verso l’Italia, il nord-centro Europa e la parte occidentale del Mediterraneo.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Estate 2026, vacanze a caro prezzo. Ma gli italiani non rinunciano ai viaggi

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