Espulso dall' Italia lo ritrovano a camminare in città | scatta l' arresto

Un uomo espulso dall’Italia e soggetto a un divieto di rientro di cinque anni è stato rintracciato mentre camminava in una città italiana. Nonostante il divieto, aveva fatto ritorno nel paese e questa presenza è stata subito rilevata dalle forze dell’ordine. A seguito del suo ritrovamento, è stato arrestato e portato in questura. La vicenda si inserisce in un quadro di controlli e verifiche sul rispetto delle disposizioni di espulsione.

È tornato in Italia nonostante un divieto che gli impediva di rientrare per cinque anni dopo essere stato espulso. Un ritorno illegale che è costato l'arresto a un 25enne di origine albanese, fermato nei giorni scorsi in città dalla Polizia di Stato.L'uomo, già noto alle forze dell’ordine per.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Espulso dall'Italia, rientra illegalmente in città: finisce dritto in cellaEra già stato allontanato dall'Italia con un volo diretto a Durazzo e il divieto di rimettere piede nel Paese per almeno cinque anni. Brescia, espulso dall'Italia l'imam delle spose bambineIl provvedimento, eseguito dalla questura di Brescia su indicazione del ministero dell’Interno, è stato disposto per motivi di sicurezza pubblica,... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Ruba cavi elettrici dal deposito della stazione: 39enne espulso dall'Italia per dieci anni; Rapina, 42enne espulso da Viterbo: Socialmente pericoloso; UDINE | ESPULSO DALL’ITALIA NEL 2017 DOPO UNA CONDANNA, TORNA A TROVARE LA SUOCERA E VIENE A…; Bolzano, controlli in centro della polizia: 10 denunce e un espulso. Espulso, rientra in Italia: arrestato. Pronto il trasferimento al CPREra già stato espulso e rimpatriato in Albania, ma è rientrato illegalmente violando il divieto: un 25enne albanese è stato arrestato a Brescia dalla Polizia ... elivebrescia.tv Calci contro le caserma dei carabinieri, voleva essere espulso dall'ItaliaLa scorsa notte verso le 4 un cittadino ucraino di 37 anni residente sull'isola è già noto alle forze dell'ordine si è presentato davanti la caserma della stazione carabinieri, ha iniziato prendere a ... ansa.it Un trentanovenne pregiudicato è stato espulso dall'Italia dopo il colpo al deposito ferroviario https://www.oggitreviso.it/ladro-di-rame-imbarcato-tirana-non-potr%C3%A0-rientrare-prossimi-dieci-anni-au23899-375265 - facebook.com facebook