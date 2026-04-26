L’Ente Nazionale Aviazione Civile ha richiesto alla società di gestione degli aeroporti di Milano di installare una nuova segnaletica all’interno dell’aeroporto di Malpensa. La modifica prevede l’aggiunta del nome ‘Silvio Berlusconi’ accanto alla denominazione ufficiale dell’aeroporto, ‘Aeroporto Internazionale Milano Malpensa’. La segnaletica dovrà essere realizzata e posizionata secondo le indicazioni fornite dall’ente.

L'Enac ha chiesto a Sea, la società che gestisce gli aeroporti di Milano, di provvedere alla realizzazione e all'apposizione della nuova segnaletica che riporti la denominazione ' Aeroporto Internazionale Milano Malpensa - Silvio Berlusconi '. La richiesta all'indomani della sentenza del Tar Lombardia che ha legittimato l'intitolazione deliberata dal cdA di Enac nel 2024 con il via libera del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. "Per evitare ulteriori pretestuose polemiche - commenta il presidente Enac Pierluigi Di Palma - abbiamo atteso l'esito di un lungo giudizio, pur non avendo il Tar sospeso il provvedimento adottato dall'Enac.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Enac, nuova segnaletica Malpensa riporti denominazione 'Silvio Berlusconi'

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