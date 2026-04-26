Elezioni comunali la lista civica Froli per Fauglia si presenta alla cittadinanza | esperienza e volti nuovi

Nella piazza principale del paese si è svolta la presentazione ufficiale dei candidati della lista civica Froli per Fauglia. L'evento si è tenuto nel locale frequentato dai cittadini, con la partecipazione di persone conosciute e nuove, che hanno scambiato sguardi e stretto mani. Durante l'incontro, sono state condivise alcune idee e proposte per il futuro della comunità, in un’atmosfera informale e conviviale.

Un aperitivo tra cittadini, volti noti del paese, strette di mano e idee per il futuro. E' stato il Bar Sport da Raoul, in piazza del Comune, a fare da cornice alla presentazione ufficiale dei candidati della lista civica Froli per Fauglia, in un incontro dal tono informale ma denso di contenuti.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Elezioni a Fauglia: la lista civica di Riccardo Froli incontra i cittadini nelle frazioniIncontri pubblici nelle frazioni, dialogo diretto con i cittadini e presentazione della squadra. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: I candidati del Partito Democratico alle elezioni comunali 2026; Comunali 2026, chiuse le liste elettorali: 6 città al voto, 20 i candidati sindaco; Elezioni Comune Venezia: presentata la lista del PD a sostegno di Andrea Martella; Elezioni 24 e 25 maggio, è scaduto il termine per depositare le liste. Elezioni Comunali Reggio Calabria, lista Giannetta ricusata: con il ricorso al TAR la campagna elettorale viene congelata. Che succede adesso | DATEL’esclusione della lista Ogni Giorno Reggio Calabria, guidata dal capogruppo di Forza Italia in Consiglio Regionale Mimmo Giannetta, ha provocato un vero e proprio terremoto politico e burocratico a P ... strettoweb.com Elezioni comunali a Isola del Piano, ecco i sovranisti: è la quarta lista (per 500 residenti). Manna candidata sindaca: «Movimento per le famiglie»ISOLA DEL PIANO All’ultimo minuto la sorpresa. E’ spuntata la quarta lista per le comunali del 24 e 2del 5 maggio a Isola del Piano con poco più di 500 abitanti. Anna ... corriereadriatico.it Elezioni comunali a Buddusò, il sindaco uscente si ricandida: «Continuiamo a lavorare insieme» Massimo Satta se la vedrà per ora con un altro Satta, Giovanni Antonio, anche lui ex sindaco del paese - facebook.com facebook Con lo spoglio ancora in corso per le elezioni comunali in Cisgiordania e nella città di Deir El-Balah a Gaza, Fatah ha dichiarato che le sue liste elettorali 'Resilienza e Generosità' ''hanno ottenuto una schiacciante vittoria alle elezioni comunali del 2026''. Succ x.com