Elezioni comunali Enrico Fiorini e Cascina Rossa lanciano la sfida | Fuori e contro il sistema ' Betti-PD' e le destre

In vista delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio, un candidato e la sua lista hanno annunciato ufficialmente la loro candidatura. La presentazione avviene con un messaggio diretto contro le forze politiche attuali, definendo la propria posizione come alternativa al sistema esistente e alle coalizioni di centro-destra e centrosinistra. La campagna elettorale si concentra sulla volontà di proporre un programma differente rispetto alle proposte tradizionali.

Enrico Fiorini e la lista Cascina Rossa lanciano la sfida per le elezioni comunali del 24 e 25 maggio. Con questo progetto elettorale, sostenuto da Cascina Bene Comune, Potere al Popolo e Partito Comunista di Unità Popolare, il candidato sindaco e la lista dei candidati consiglieri si propongono.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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