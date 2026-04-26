Elezioni comunali Dario Rollo presenta la sua squadra | due liste 48 candidati per cambiare Cascina

Dario Rollo ha presentato le sue due liste per le elezioni comunali di Cascina, composte da 48 candidati in totale. Ogni lista comprende 24 persone che si propongono come consiglieri comunali e sostengono la candidatura a sindaco dell’attuale figura. La presentazione delle liste avviene in un momento in cui si avvicinano le elezioni e la campagna elettorale è già iniziata.

Sono in tutto 48, suddisivisi in due liste da 24 componenti ciascuna: gli aspiranti e le aspiranti consiglieri e consigliere comunali che sostengono la candidatura a sindaco di Cascina di Dario Rollo.La lista di Valori e Impegno Civico è guidata da Lorenzo Peluso, consigliere comunale dal 2020 al.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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