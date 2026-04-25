Stiamo con Nello Pizza | presentata la lista civica

Avellino — Anche la lista "Stiamo con Nello Pizza" ha ufficializzato i propri 32 candidati al Consiglio comunale. La formazione civica, costruita attorno alla candidatura a sindaco di Nello Pizza, si presenta con un elenco ampio e variegato, che mescola nomi già noti sul territorio con nuove.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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