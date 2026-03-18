Cita in tribunale sentenze inventate dall’intelligenza artificiale | avvocato condannato a Siracusa

Un avvocato del Foro di Milano è stato condannato a pagare un’ammenda di duemila euro dopo aver presentato in tribunale quattro sentenze di giurisprudenza inventate dall’intelligenza artificiale. Le decisioni, mai esistite, sono state depositate in aula senza essere state verificate dall’avvocato, che ha usato queste fonti fasulle per sostenere la propria tesi difensiva. La sentenza è stata emessa dal tribunale di Siracusa.

Un avvocato del Foro di Milano è stato condannato a pagare un'ammenda di duemila euro per avere prodotto, a sostegno della propria tesi difensiva, quattro precedenti giurisprudenziali mai esistiti, inventati da un'intelligenza artificiale e depositati in aula senza verifica. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Siracusa, avvocato sanzionato per aver usato quattro sentenze inventate dell’AIUn avvocato di Siracusa è stato sanzionato e dovrà pagare 30mila euro per aver portato in tribunale quattro precedenti giurisprudenziali... Avvocato usa l'IA per la difesa e viene condannato a Siracusa: ha citato quattro sentenze che non esistevanoHa utilizzato un sistema di intelligenza artificiale generativa per costruire l’impianto difensivo della propria cliente, citando quattro sentenze... Migliore Intelligenza Artificiale per Avvocati (2025) Approfondimenti e contenuti su Cita in tribunale sentenze inventate... Temi più discussi: Avvocato usa l'Ai e cita quattro sentenze inventate, il giudice lo condanna: Colpa grave non verificare le fonti; Usa l’AI e cita sentenze che non esistono: multa salata per un avvocato del foro di Milano; La conversazione con ChatGPT non è una prova, nuovo caso di uso negligente dell’AI in Tribunale; Suicidio assistito, l'archiviazione per Cappato: Contano le sentenze. E la legge?. Siracusa, fa causa usando l’intelligenza artificiale ma cita sentenze inesistenti: avvocato sanzionatoUno dei primi casi locali in cui l’uso scorretto dell’intelligenza artificiale entra in modo così netto nella motivazione di una sentenza ... siracusanews.it Atti suggeriti dall'Intelligenza artificiale, avvocato di Siracusa sanzionato dal tribunaleQuattro precedenti giurisprudenziali per sostenere la tesi della propria cliente, senza che nessuno di questi fosse mai stato pronunciato dalla Cassazione ... msn.com Siracusa, fa causa usando l’intelligenza artificiale ma cita sentenze inesistenti: avvocato sanzionato - facebook.com facebook Avvocato usa l’Ai e cita quattro sentenze inventate, il giudice lo condanna: «Colpa grave non verificare le fonti» x.com