È Franco Gabriel Devoto il nuovo gestore del Rifugio Paludei

È stato annunciato che il nuovo gestore del Rifugio SAT Paludei, situato sull’Altopiano della Vigolana, è un giovane argentino nato nel 1994. La Società degli Alpinisti Tridentini ha scelto questa persona tra i candidati disponibili, valutando le sue competenze nella gestione e la capacità di rappresentare i valori associativi. La nomina è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui passaggi procedurali.

È Franco Gabriel Devoto il nuovo gestore del Rifugio SAT Paludei, sull’Altopiano della Vigolana. Nato in Argentina nel 1994, il giovane è stato scelto dalla SAT non solo per le sue capacità gestionali ma anche per la sua propensione a “interpretare il ruolo del rifugista secondo i valori del.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Mauro Balatti è il nuovo gestore dello storico Rifugio Elisa Buon Compleanno Franco Causio, Gabriel Batistuta, Luca Solesin…Buon Compleanno Franco Causio, Giuseppe Rossi, Franco Nones, Eleonora Vallone, Cosimo Sibilia, Giorgio Tirabassi, Stefania Grimaldi, Roberta... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Dalla Pampa argentina al Trentino, Franco Gabriel Devoto è il nuovo gestore del rifugio Paludei: Rispetto della tradizione, ma anche innovazione nella proposta; Rifugio Paludei, la Sat sceglie Franco Gabriel Devoto: Dalla Patagonia al Trentino, porto la mia cultura; Dalla Patagonia alla Vigolana. Nuova gestione per il Rifugio SAT Paludei; Nuova gestione, con un tocco argentino, per il rifugio Paludei. Dalla Pampa argentina al Trentino, Franco Gabriel Devoto è il nuovo gestore del rifugio Paludei: Rispetto della tradizione, ma anche innovazione nella propostaALTOPIANO DELLA VIGOLANA. Dalla Pampa Argentina al Trentino, con l'amore per la montagna nato dopo un viaggio in bicicletta in Patagonia: Franco Gabriel Devoto è il nuovo gestore del Rifugio Sat Palud ... ildolomiti.it Dalla Patagonia alla Vigolana. Nuova gestione per il Rifugio SAT PaludeiFranco Gabriel Devoto con la compagna Nora Navarini gestiranno la struttura, di proprietà della Sezione SAT di Mattarello. Riapertura il 16 maggio ... rainews.it Vigolana, Franco Gabriel Devoto è il nuovo gestore del Rifugio SAT Paludei - facebook.com facebook